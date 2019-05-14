Спорт

В Пушкинских Горах прошли спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»

С 28 по 29 мая в Пушкинских Горах прошли спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», в которых приняли участие 14 общеобразовательных школ Псковской области, сообщает sport60.ru.

Ученики 8 класса филиала МБОУ «СОШ № 1 г. Порхов "Полонская СОШ"» заняли 3 общекомандное место, среди сельских школ. В легкоатлетическом многоборье ребята заняли 1 место.

Елена Михайлова заняла 1 место в личных соревнованиях на дистанции 60 метров с результатом 8,5 секунд и 1 место в поднимании туловища 36 раз за 30 секунд. Абрам Павлов занял 1 место в беге на 60 метров с результатом 7,7секунд.