Спорт

30 мая в Пскове прошли соревнования по нормативам водно-спасательного многоборья

Закончились курсы ВОСВОД спасателей для городских пляжей, для пляжей детских лагерей отдыха, баз отдыха, бассейнов, аквапарка. В процессе обучения курсанты научились оказывать первую помощь утопающим в воде, освобождаться от захватов тонущих, буксировать пострадавших находящихся в бессознательном состоянии на берег, проводить реанимационные мероприятия: искусственное дыхание и массаж сердца, оказывать первую помощь пострадавшим получившим травму.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковскомотделении ВОСВОД, 30 мая в бассейне «Универсант» курсанты и уже работающие спасатели сдали нормы по плаванию, нырянию, буксировке пострадавших. Было проведено также и областное соревнование по нормативам водно-спасательного многоборья. Победители получили грамоты и памятные медали. Первое место занял Юрий Гурьянов ( спасатель Псковского городского пляжа), второе место получил Герман Эйхман (спасатель аквапарка), третье место завоевал Дмитрий Смирнов (спасатель аквапарка). Среди женщин-спасателей лучшие результаты у Анастасии Ларионовой (спасатель аквапарка). Прекрасную подготовку показали также следующие спасатели: Максим Егоров (ДОЛ «Алые паруса»), Игорь Сидорин (спасатель аквапарка), Антон Кириллов (спасатель пляжа пос. Дедовичи), Сергей Богров (спасатель бассейна «Планка»), Артем Иванов (спасатель бассейна «Планка»), Вячеслав Игнатьев (спасатель ДОЛ «Зеркальный»), Марк Патрикеев (спасатель базы отдыха «Лукоморье»), Алексей Толкачев и Марина Демченко (спасатели Центра детского туризма), Александр Андреев (спасатель аквапарка), Константин Матвеев (спасатель общественник). Можно отметить, что с каждым годом уровень подготовки спасателей растет.

Особенно хочется поблагодарить администрацию аквапарка Пскова за ответственное отношение к обучению и переаттестации спасателей, которые ежегодно показывают высокий уровень профессиональной подготовки.

В прошлом году на водоемах Псковской области погибло 35 человек из них 2 ребенка. Гибнут люди в основном во время купания и, причем купания, на так называемых «диких» неорганизованных пляжах, где нет спасателей. Всего в Псковской области 3 муниципальных пляжа: Пскове, Великих Луках и Дедовичах. Хотелось бы, чтобы организованных пляжей у нас было больше.

Начинается купальный сезон. ВОСВОД призывает: будьте осторожны во время купания, соблюдайте правила, не оставляйте детей без присмотра.