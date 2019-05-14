Спорт

В Великолукском районе открылся второй в Псковской области вейк-парк

В Великолукском районе состоялось открытие второго в Псковской области вейк-парка. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, идея создания вейк-площадки родилась в рамках проекта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Команда - 2018».

Инициатором реализации проекта выступил житель деревни Переслегино Великолукского района Евгений Орлов. На протяжении года он вместе со своей командой облагораживал пруд в Переслегино.

И, так, 1 июня состоялось торжественное открытие. На мероприятии присутствовали почетные гости, партнеры проекта, а также начинающие и матерые рейдеры.

Церемония открытия сопровождалась зажигательными играми, конкурсами, лотереями, а также показательными выступления от профессиональных вейкбордистов из Пскова, Твери и Витебска.



Теперь эта площадка будет ждать гостей и спортсменов каждый день с 10.00 до 21.00.