Спорт

С 3 июня стартует прием заявок на тестовые заезды для участников ралли «900 озер»

Федерация автомобильного спорта Псковской Области приглашает принять участие в тестах для участников ралли «900 озер». Ралли состоится 6 июля. Об этом организаторы сообщают на официальном сайте Федерации.

Тестовый участок будет располагаться на участке дороги деревня Балахи-деревня Боярщина Опочецкого района. Дорожное покрытие – грунт, гравий. Протяженность – 3,5 км. К участию в тестах допускаются только участники ралли «900 озер» на автомобилях, соответствующих требованиям регламента Кубка России 2019 года по ралли. Ознакомление с трассой Тестового участка, согласно расписанию не более 2-х раз. Каждому участнику будет дана возможность проезда по тестовому участку на спортивном автомобиле, при наличии полной экипировки у 1-го и 2-го пилота, не более 8 раз. Максимальное количество участников – 20.

Расписание тестов:

3 июня в 10:00 - начало приема заявок. тел.(8112) 75-33-70, e-mail: faspo@inbox.ru

28 июня в 18:00 - окончание приема заявок

1 июля в 12:00 - публикация «Списка заявленных экипажей со стартовыми номерами», схем проезда к ТУ

4 июля в 9:00-10:30 - Регистрация участников (д.Балахи Опочецкого района)

9:30-11:30 - Ознакомление с трассой тестовых заездов

12:00-17:00 - Тестовые заезды (Опочецкий район, участок дороги д.Балахи-д.Боярщина)

С подробной информацией можно ознакомиться здесь