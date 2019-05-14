Спорт

10 золотых медалей завоевали великолукские самбисты на соревнованиях в Пушкинских Горах

1 июня в Пушкинских Горах прошло открытое первенство Псковской области среди подростков 11-12 лет по самбо. Об этом сообщает портал Sport.60.

Город Великие Луки представляли воспитанники школы «Экспресс».

Великолукские спортсмены показали высокую спортивную подготовку и рвение к победе.

Результаты следующие:

Cреди юношей:

1 место (до 31 кг) – Никита Пушаков (тренер А.О.Симонов)

1 место (до 38 кг) – Никита Козловский (тренер А.О.Симонов)

1 место (до 55 кг) - Артем Густаус (тренер Н.В.Силакова)

1 место (до 60 кг) - Всеволод Янченков (тренер А.О.Симонов)

1 место (до 65 кг) - Дмитрий Царев (А.А.Мартюшов)

1 место (свыше 65 кг) - Максим Головнев (тренер А.А.Мартюшов)

Cреди девушек:

1 место (до 43 кг) - Виктория Богданова (тренер Н.В.Силакова)

1 место (до 47 кг) - Ульяна Исанченкова (Н.В.Силакова)

1 место (до 51 кг) - Дарья Выломова (тренер Е.А.Мишанов)

1 место (свыше 55 кг) - Диана Медведева (Н.В.Силакова)

Отметим, что 10 золотых медалей завоевали великолукские самбисты по итогам соревнований.