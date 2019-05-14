10 золотых медалей завоевали великолукские самбисты на соревнованиях в Пушкинских Горах

1 июня в Пушкинских Горах прошло открытое первенство Псковской области среди подростков 11-12 лет по самбо. Об этом сообщает портал Sport.60.
Город Великие Луки представляли воспитанники школы «Экспресс».
Великолукские спортсмены показали высокую спортивную подготовку и рвение к победе.
Результаты следующие:
Cреди юношей:
1 место (до 31 кг) – Никита Пушаков (тренер А.О.Симонов)
1 место (до 38 кг) – Никита Козловский (тренер А.О.Симонов)
1 место (до 55 кг) - Артем Густаус (тренер Н.В.Силакова)
1 место (до 60 кг) - Всеволод Янченков (тренер А.О.Симонов)
1 место (до 65 кг) - Дмитрий Царев (А.А.Мартюшов)
1 место (свыше 65 кг) - Максим Головнев (тренер А.А.Мартюшов)
Cреди девушек:
1 место (до 43 кг) - Виктория Богданова (тренер Н.В.Силакова)
1 место (до 47 кг) - Ульяна Исанченкова (Н.В.Силакова)
1 место (до 51 кг) - Дарья Выломова (тренер Е.А.Мишанов)
1 место (свыше 55 кг) - Диана Медведева (Н.В.Силакова)
Отметим, что 10 золотых медалей завоевали великолукские самбисты по итогам соревнований.