Спорт

Псковский спортсмен завоевал победу на международном марафоне «Алые Паруса — 2019»

Псковский спортсмен Александр Кузьмин завоевал победу на международном марафоне «Алые Паруса — 2019», который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщает на странице ВКонтакте.

«Мой первый забег в Питере и сразу победа. Много поворотов и очень много участников, но удалось установить новый личный рекорд и рекорд трассы на 10 км. Победу вырвал лишь на заключительном километре, пришлось поработать», - делится впечатлениями спортсмен.

Также в марафоне принимали участие еще 2 псковички — Нелли Сулейманова, которая заняла 5 место на дистанции 1 км среди юных спортсменов, и Анастасия Сулейманова, занявшая 4 место среди женщин на дистанции 5 км.