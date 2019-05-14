Спорт

Великолукские баскетболистки стали бронзовыми призерами Спартакиады России

С 27 мая по 2 июня в Вологде прошел II этап спортивных соревнований летней Спартакиады учащихся по баскетболу России 2019 года среди команд девушек 2004 - 2005 годов рождения. В соревнованиях приняли участие команды СЗФО: Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Вологодская области, Республики Карелия и Коми, сообщается на сайте sport60.ru.

Псковскую область представила в основном составе великолукская команда девушек, усиленная тремя спортсменками из Пскова, под руководством Валерия Мишнева .

Команды на предварительном этапе были разделены на подгруппы. Сборная Псковской области, не проиграв ни одной игры в своей подгруппе, вышла в финал четырех, где встретилась с командой Коми. В этой игре нашим спортсменкам не повезло.

В итоге в борьбе за бронзовые награды Псковская команда обыграла команду Ленинградской области (79:41).



