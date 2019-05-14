Спорт

Псковские спортсмены завоевали призовые места на международных соревнованиях по гребному спорту

С 31 мая по 2 июня в Москве на гребном канале состоялись международные соревнования «Большая Московская регата». Псков представляли спортсмены Центра спортивной подготовки города Пскова: Илья Ковтун, Евгений Спицын, Евгений Стрельцов, Даниил Ефимов, Александр Матвеев и Елизавета Сенина.

Александр Матвеев в составе двойки в паре со спортсменом Санкт-Петербурга занял 1 место, также в составе четверки Александр завоевал золотую медаль.

Елизавета Сенина в составе четверки заняла 4 место международных соревнований.

Команда в составе Ильи Ковтуна, Евгения Спицына, Евгений Стрельцова и Даниила Ефимова остановились на 5 строчке.