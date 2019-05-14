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Команда псковских и рязанских курсантов стала бронзовым призером чемпионата по мини-футболу среди вузов ФСИН России

03.06.2019 17:50|ПсковКомментариев: 0

Пермский институт ФСИН России провел чемпионат по мини-футболу, в котором приняли участие команды образовательных организаций уголовно-исполнительной системы.

В состав команды Академии ФСИН России вошли спортсмены Псковского филиала академии Дмитрий Самойлов и Никита Щербаков, который был ее капитаном. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

По итогам соревнований сборная команда Академии стала бронзовым призером чемпионата по мини-футболу, а победа досталась хозяевам поля.

Награды победителям и призерам вручили начальник Пермского института ФСИН России Сергей Никитюк, врио начальника ГУФИСН России по Пермскому краю Игорь Суворов и президент федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов.

Теги: #Академия ФСИН #ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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