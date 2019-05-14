Пскович завоевал «золото» на международных соревнованиях по гребле

Псковский спортсмен Александр Матвеев завоевал «золото» на международных соревнованиях по академической гребле «Большая Московская регата», которые состоялись на гребном канале «Крылатское».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Александр Матвеев участвовал в соревнованиях вместе с уроженцем Санкт-Петербурга Никитой Еськиным. Спортсмены в двойке выступали на дистанции 2 километра. В полуфинальном заплыве гребцы соревновались с командами из Словакии, Казахстана и России. Пскович и петербуржец одержали победу, обогнав ближайших преследователей на три секунды. Спортсмены показали лучшее итоговое время - 6 минут 49 секунд.
В ходе финального заплыва за «золото» боролись 6 экипажей, в том числе представители Швеции и Эстонии. Александру Матвееву и Никите Еськину удалось значительно улучшить результат полуфинала, преодолев дистанцию за 6 минут 26 секунд.
Также в соревнованиях участвовали и другие гребцы Псковской области: Илья Ковтун, Евгений Спицын, Евгений Стрельцов, Даниил Ефимов, Елизавета Сенина. Последняя спортсменка в составе четверки на дистанции 2 километра заняла четвертое место, уступив победителям около 13 секунд.
В «Большой Московской регате» приняли участие более 900 спортсменов из России, Германии, Азербайджана, Грузии, Эстонии, Казахстана, Словакии, Латвии, Молдавии и Швеции. Соревнования прошли в Москве уже в 58-й раз. За стартами следили тренеры сборной России по академической гребле, чтобы оценить возможный резерв для первой команды страны.