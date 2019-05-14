Спорт

Всероссийский Олимпийский День пройдет в Псковской области в 10-й раз

Псковская область в десятый раз присоединится к Всероссийскому Олимпийскому Дню. Праздник направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Мероприятие пройдет в Великих Луках на острове Дятлинка в воскресенье, 16 июля, с 10.00 до 18.00.

На площадке ожидается более 2 тыс участников и зрителей. В их число входят и около 100 судей, которые будут наблюдать за участниками соревнований на 10 площадках.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, спортсмены и гости Олимпийского Дня смогут попробовать свои силы в легкой атлетике, шахматах, пляжном волейболе, стритболе, мини-футболе, гиревом спорте, воркауте, велосипедной гонке, гребле на тренажерах, скейтбординге. Также участников ждет массовая зарядка, шоу силового экстрима, показательные выступления профессиональных спортсменов и концерт на открытом воздухе.

«Такие события укрепляют в обществе, особенно у подрастающего поколения, главные олимпийские ценности, которые гласят: «Уважай соперника!», «Побеждай честно!», «Будь быстрее, выше, сильнее»», — отметила председатель Олимпийского Совета Псковской области, заслуженный мастер спорта СССР по академической гребле Светлана Семенова.

Организаторы также отметили, что к празднику присоединятся 16 районов Псковской области, в которых пройдут спортивные мероприятия. В общей сложности на них ожидается около 1,5 тыс участников.

Для участия в Олимпийском Дне в Великих Луках необходимо пройти предварительную регистрацию. Это можно сделать по телефону Комитета по спорту и делам молодежи администрации Великих Лук: 8 (81153) 3-26-75, либо в официальной группе мероприятия «Вконтакте». Вход на мероприятие будет бесплатный.

Олимпийский День проходит по всей России уже 30-й раз. Организует праздник Олимпийский комитет России. Партнерами акции выступают Газпром, Аэрофлот, а также государственные структуры и спортивные организации. Центральной площадкой праздника станет стадион «Лужники» в Москве.