15-16 июня в Пскове состоится первенство города по велоспорту на призы самого титулованного псковского велосипедиста, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова.
В соревнованиях примут участие спортсмены-любители Псковской области. Также 15 июня, в субботу, в 16.30, в рамках мероприятия запланированы детские заезды для детей до 5 лет на дистанции 500 метров на любых велосипедах и самокатах и заезд детей старше 5 лет и взрослых на дистанции 3 км.
Подробности и условия участия по телефону: 53-17-36 или в социальных сетях.