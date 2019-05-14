В Пскове состоится первенство города по велоспорту

В соревнованиях примут участие спортсмены-любители Псковской области. Также 15 июня, в субботу, в 16.30, в рамках мероприятия запланированы детские заезды для детей до 5 лет на дистанции 500 метров на любых велосипедах и самокатах и заезд детей старше 5 лет и взрослых на дистанции 3 км.