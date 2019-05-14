Спорт

В Пскове состоится семнадцатый Крыпецкий легкоатлетический пробег

В воскресение, 16 июня, состоится семнадцатый Крыпецкий легкоатлетический пробег, посвященный памяти благоверного князя земли русской Александра Невского-Байдара «Под стенами древнего града», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы пробега.

Соревнование будет проводиться в Пскове по набережной реки Великой на отрезке длиной 2,5 километра, от парка Победы (за памятником танку Т-34) и до предпоследней башни Кремля.

Дистанции пробега: 15 км (мужчины) и 10 км (мужчины и женщины). Приглашаются все любители бега, имеющие необходимую для этого соревнования физическую форму и состояние здоровья. Сбор и регистрация участников с 10 -и часов у памятника Освободителям Пскова и танку Т-34. Старт пробега в 11.00. С положением о соревновании можно ознакомиться на сайте krypetsprobeg.ucoz.ru.