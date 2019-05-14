Спорт

Российские спортсмены продолжат выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в воскресенье принял решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).





Российские спортсмены продолжат выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе до тех пор, пока специальный антидопинговый орган IAAF не закончит проверку данных из московской лаборатории. Есть вероятность, что это произойдет до старта чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре, сообщает ТАСС.





Заседание совета IAAF прошло 8 и 9 июня в Монако, где располагается штаб-квартира организации. Решение руководящий орган ассоциации принял на основании рекомендации рабочей группы по восстановлению IAAF, которую возглавляет норвежец Руне Андерсен. На специальной пресс-конференции он подробно рассказал, почему рабочая группа рекомендовала продлить отстранение.

Основная причина - Всемирное антидопинговое агентство (WADA) еще не предоставило IAAF данные по российским легкоатлетам из московской лаборатории, в то время как передача этой информации являлась одним из двух основных требований восстановления членства ВФЛА.