Спорт

В Псковской области в десятый раз пройдет Всероссийский Олимпийский день

В Псковской области в десятый раз пройдет Всероссийский Олимпийский День. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 10 июня, сообщил заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Алексей Орлов на пресс-конференции, посвященной проведению Олимпийского дня в Псковской области.

Мероприятие пройдет в Великих Луках на острове Дятлинка 16 июня. Как отметил Алексей Орлов, праздник направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни.

Председатель Олимпийского Совета Псковской области, главный организатор Олимпийского дня в Псковской области, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года по академической гребле, заслуженный мастер спорта СССР Светлана Степанова сообщила, что в программе праздника предусмотрены не только спортивные мероприятия, но и культурная программа.

В рамках Олимпийского дня на острове Дятлинка будут работать 10 площадок, на которых пройдут различные мероприятия.

Спортсмены и гости Олимпийского Дня смогут попробовать свои силы в легкой атлетике, шахматах, пляжном волейболе, стритболе, мини-футболе, гиревом спорте, воркауте, велосипедной гонке, гребле на тренажерах, скейтбординге. Также участников ждет массовая зарядка, шоу силового экстрима, показательные выступления профессиональных спортсменов и рок-концерт на открытом воздухе. «Мы надеемся на встречу с легендами Псковской области», - заявили организаторы Олимпийского дня и пообещали, что шоу силового экстрима, которое состоится в рамках праздника, сможет удивить зрителей.

Светлана Степанова отметила, что в мероприятии примут участие 16 районов Псковской области.