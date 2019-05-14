Спорт

Четыре заслуженных мастера спорта примут участие в Олимпийском дне в Великих Луках

Четыре заслуженных мастера спорта примут участие в Олимпийском дне в Великих Луках. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 10 июня, сообщил заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Алексей Орлов на пресс-конференции, посвященной проведению Олимпийского дня в Псковской области.

«В этом году мероприятие более масштабное, чем было ранее. На площадках ожидается более 2 тысяч участников и зрителей», - сообщил он и выразил надежду, что спортивный праздник в Великих Луках посетят целыми семьями.

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года по академической гребле, заслуженный мастер спорта СССР Нина Черемисина отметила, что проведение Олимпийского дня в Псковской области способствует популяризации спорта среди молодежи.