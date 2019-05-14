«Супер фитнес» приглашает псковичей на «Пляж»

Клуб «Супер фитнес» приглашает псковичей на пляжную вечеринку, которая состоится 17 июня, в понедельник, в 19.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, для тех, кто придет с учетом дресс-кода, вход - бесплатный.



В программе:

- жаркие танцы и показательные выступления от танцевальных коллективов;

- персональная карта твоего здоровья в подарок;

- жиросжигающие пляжные тренировки от аниматоров-инструкторов;

- дегустация летних фитнес-напитков и батончиков для похудения;

- мастер-классы от штатных спасателей в тренажерном зале.

В клубе уточнили, что это мероприятие рассчитано на тех, кто хочет похудеть, стать сильнее и увереннее в себе, восстановиться после родов или после травмы, а также скорректировать «проблемные зоны» фигуры.

Дресс-код: сланцы, очки, майки, шорты и купальники! Всем, пришедшим в стилизованном образе - фреш в подарок!