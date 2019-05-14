«Супер фитнес» приглашает псковичей на «Пляж»

В программе:
- жаркие танцы и показательные выступления от танцевальных коллективов;
- персональная карта твоего здоровья в подарок;
- жиросжигающие пляжные тренировки от аниматоров-инструкторов;
- дегустация летних фитнес-напитков и батончиков для похудения;
- мастер-классы от штатных спасателей в тренажерном зале.
В клубе уточнили, что это мероприятие рассчитано на тех, кто хочет похудеть, стать сильнее и увереннее в себе, восстановиться после родов или после травмы, а также скорректировать «проблемные зоны» фигуры.