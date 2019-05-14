Псковичка завоевала бронзу на соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия

В селе Игнатово Московской области завершились Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия на призы президента Стрелкового Союза России. Псков представляли спортсменки Центра спортивной подготовки: Анна Веселова, Маргарита Семенова, Дарья Васильева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивном учреждении.
Анна Веселова завоевала бронзовую медаль в упражнении пятизарядный пневматический пистолет (ППП).
Маргарита Семенова заняла 7-е место в упражнении пистолет пневматический (ПП-60ж).