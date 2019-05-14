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Псковичка завоевала бронзу на соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия

Пскович завоевал бронзу на соревнованиях по плаванию в Волгограде

Пскович завоевал бронзу на соревнованиях по плаванию в Волгограде

Спорт

Псковичка завоевала бронзу на соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия

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В селе Игнатово Московской области завершились Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия на призы президента Стрелкового Союза России. Псков представляли спортсменки Центра спортивной подготовки: Анна Веселова, Маргарита Семенова, Дарья Васильева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивном учреждении. Анна Веселова завоевала бронзовую медаль в упражнении пятизарядный пневматический пистолет (ППП). Маргарита Семенова заняла 7-е место в упражнении пистолет пневматический (ПП-60ж).