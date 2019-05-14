Спорт

В Пустошкинском районе пройдет ежегодный «Российский подводный фестиваль»

14-16 июня на берегу озера Белое в Алольской волости Пустошкинского района пройдет ежегодный «Российский подводный фестиваль» (РУФест, RUF - Russian underwater festival).

В рамках фестиваля состоятся соревнования по подводной охоте «Псковский трофей 2019». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной общественной организации «Федерация подводного спорта Псковской области».

В программе фестиваля: соревнования по подводной охоте, конкурс на самую крупную рыбу, добытую участниками фестиваля в водоемах Псковской области, конкурс подводной фотографии, конкурс детских рисунков и поделок подводной тематики, встреча с многократным чемпионом России по подводной охоте Владимиром Докучаевым и другие мероприятия.

Отметим, что за 9 лет своего существования фестиваль стал самым известным и массовым подводным open-air мероприятием на территории России и стран бывшего СССР. В 2015 году его посетили более 1500 человек из Москвы, Московской области, Калининграда, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Карелии, Башкирии, Архангельска, Смоленска, Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, Твери а так же из Белоруссии, Латвии и Эстонии.

Подводный фестиваль в Псковской области посещали такие именитые спортсмены, как 3-кратный чемпион мира и многократный чемпион Европы по подводной охоте Педро Карбонелл или 8-кратный чемпион России по подводной охоте Владимир Докучаев, который является постоянным участников слётов на Псковщине.

Программа фестиваля

14 июня

Заезд участников, размещение, пробные погружения, разведка акватории.

21.00 приветствие прибывших участников

22.00-00.00 праздничная дискотека

15 июня

На протяжении дня: прием детских поделок, рисунков на водную тематику. Учет добытый рыбы, прием артефактов.

09.00 Торжественное открытие фестиваля анонс событий предстоящего дня.

09.00-10.00 Регистрация участников соревнований «Псковский трофей»

10.00 Старт участников соревнований на акваторию.

11.00-15.00 - Соревнования по подводной охоте «Псковский трофей 2019»

11.00 Старт конкурса подводной фотографии.

12.00-15.00 Детские конкурсы, эстафеты.

17.00 Взвешивание рыбы с соревнований у сцены.

18.00 Награждение победителей соревнований «Псковский трофей» и победителей конкурсов фестиваля.

После награждения - встреча с многократным чемпионом России по подводной охоте Владимиром Докучаевым.

22.00-1.00 праздничная дискотека.

16 июня - разъезд участников