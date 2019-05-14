Спорт

Псковичи привезли медали с чемпионата России по парабадминтону

В Новочебоксарске завершился чемпионат России по парабадминтону, где участвовало 85 спортсменов из 18 регионов России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре спортивной подготовки, Псковскую область представляли спортсмены Центра спортивной подготовки Эдуард Барканов и Екатерина Огинская.

Эдуард Барканов в одиночном и парном мужском разряде завоевал бронзовые медали.

Екатерина Огинская в одиночном разряде завоевала бронзовую медаль, в парном женском разряде - серебряную, в смешанном парном разряде - золотую.