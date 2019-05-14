Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
выбираем текстильные тапочки
Samsung Galaxy за вкусные покупки
Строим дом от А до Я
Как помыть машину бесплатно?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Трасса Р-23: дорога смерти
О зоне (особой экономической)
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Ганзейские дни. Программа
Пушкин жив, детка!
 
 
 
ещё Спорт 14.05.2019 12:110 Пскович завоевал бронзу на соревнованиях по плаванию в Волгограде 13.06.2019 14:170 «Супер фитнес» поощряет отличников и хорошистов до 30 июня 13.06.2019 14:110 Псковичи привезли медали с чемпионата России по парабадминтону 13.06.2019 13:430 В Пустошкинском районе пройдет ежегодный «Российский подводный фестиваль» 13.06.2019 12:240 Псковичка завоевала бронзу на соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия 13.06.2019 08:000 Участники Встречи воздухоплавателей в Великих Луках отправились выполнять первый спортивный полет
 
 
 
Самое популярное 10.06.2019 11:032 Путешественники назвали самое худшее место в поезде 11.06.2019 10:490 Результаты ЕГЭ по химии и истории будут направлены в регионы 12 июня 10.06.2019 13:478 В Псковском районе ликвидировано садоводство без ведома дачников 10.06.2019 09:4457 Новый заместитель губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ приступил к работе 12.06.2019 17:522 Густой черный дым напугал жителей Пскова. ВИДЕО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Псковичи привезли медали с чемпионата России по парабадминтону

13.06.2019 14:11|ПсковКомментариев: 0

В Новочебоксарске завершился чемпионат России по парабадминтону, где участвовало 85 спортсменов из 18 регионов России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре спортивной подготовки, Псковскую область представляли спортсмены Центра спортивной подготовки  Эдуард Барканов и Екатерина Огинская.

Эдуард Барканов в одиночном и парном мужском разряде завоевал бронзовые медали.

Екатерина Огинская в одиночном разряде завоевала бронзовую медаль, в парном женском разряде - серебряную, в смешанном парном разряде  - золотую.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Учреждения культуры Псковской области (музеи и театр) могут получить федеральный статус. Каково ваше отношение к этой перспективе?
В опросе приняло участие 390 человек
13.06.2019, 15:080 Сотрудник Псковского музея стала победителем конкурса на лучшую издательскую продукцию 13.06.2019, 15:010 Режим остановки псковского автобуса № 6 изменится из-за ремонта на Юбилейной 13.06.2019, 14:590 Президент Международного общества наук о спорте и здоровье из Франции совершил полет на аэростате в Великих Луках 13.06.2019, 14:570 Сборник о Ганзе Нового времени помог выпустить псковский единоросс
13.06.2019, 14:450 Студенты ПсковГУ провели флешмоб в День России 13.06.2019, 14:440 В Новосокольническом районе прошла акция «ПДД - для пешехода!» 13.06.2019, 14:360 Фонд ЖКХ одобрил первую заявку Псковской области на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры 13.06.2019, 14:300 В Пскове изменится расписание автобусов № 2
13.06.2019, 14:250 Рособрнадзор сообщил о завершении массового этапа ЕГЭ-2019 13.06.2019, 14:170 «Супер фитнес» поощряет отличников и хорошистов до 30 июня 13.06.2019, 14:110 Псковичи привезли медали с чемпионата России по парабадминтону 13.06.2019, 14:100 Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов
13.06.2019, 14:090 Пять картин из собрания Псковского музея примут участие в выставке в Калининграде 13.06.2019, 13:570 21 человек пострадал в ДТП на дорогах Псковской области за минувшую неделю 13.06.2019, 13:552 В Пскове объявлен конкурс на право торговли арбузами и дынями 13.06.2019, 13:530 В Великих Луках на Троицу будет организовано дополнительное движение автобусов к местам захоронений
13.06.2019, 13:493 Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова 13.06.2019, 13:430 В Пустошкинском районе пройдет ежегодный «Российский подводный фестиваль» 13.06.2019, 13:312 У моста имени 50-летия Октября в Пскове утонул пьяный юноша 13.06.2019, 13:270 Полиция задержала нетрезвого 50-летнего великолучанина на «Мерседесе»
13.06.2019, 13:262 Издано постановление о временном прекращении движения автотранспорта в Пскове в Ганзейские дни 13.06.2019, 13:210 Около 200 делегатов собрала в Пскове Международная библиотечная конференция «Культура приграничья» 13.06.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 13.06.2019, 12:500 В Роскачестве рассказали, как приготовить вкусную окрошку
13.06.2019, 12:440 Более 18 тонн норвежского лосося запретили ввозить на территорию области сотрудники псковского Россельхознадзора 13.06.2019, 12:426 Интерактив: Обшарпанные фасады домов и старый бетонный забор - гордость города? 13.06.2019, 12:240 Псковичка завоевала бронзу на соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия 13.06.2019, 12:160 Рособрнадзор представил итоги ЕГЭ по истории и химии
13.06.2019, 12:020 «Сотрудник службы безопасности банка» обманул великолучанина на 119 тыс. рублей 13.06.2019, 11:560 «Сообразим на троих»: Дело журналиста Ивана Голунова. Что это было? 13.06.2019, 11:540 Торговый комплекс «ПИК60» приглашает псковичей на праздник танца 13.06.2019, 11:460 Доля россиян, покупающих товары только по скидкам, превысила половину
13.06.2019, 11:450 В партии картофеля сотрудники псковского Россельхознадзора обнаружили «тайник» 13.06.2019, 11:430 Публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год состоятся 14 июня 13.06.2019, 11:390 Пыталовский поэт встретился с псковскими читателями накануне своего 55-летия 13.06.2019, 11:330 Председатель профсоюза УМВД России по Псковской области стал лауреатом конкурса чтецов «У каждого в душе своя Россия»
13.06.2019, 11:280 Более чем на 9 млрд рублей пополнили налоговики Псковской области консолидированный бюджет государства 13.06.2019, 11:230 Водитель ВАЗа выехал на встречку и столкнулся с грузовиком в Великолукском районе 13.06.2019, 11:200 На Ганзе псковские предприятия представят свой стенд с потенциальными вакансиями 13.06.2019, 11:170 Медики рассказали об опасности кофе
13.06.2019, 11:150 В Псковском театре драмы появятся «Пленные духи» 13.06.2019, 11:060 Спасатели обезвредили артснаряд времен ВОВ в деревне Жидилов Бор 13.06.2019, 11:050 Нетрезвый водитель опрокинулся в «Форде» в Пустошкинском районе 13.06.2019, 11:010 В России создадут беспилотный трамвай
13.06.2019, 10:450 О пожарной безопасности в быту рассказали жителям Пустошки 13.06.2019, 10:440 Пьяный водитель мотоцикла столкнулся с двумя машинами на Рижском проспекте в Пскове 13.06.2019, 10:420 В печорском Шумилкино горел «Мерседес» 13.06.2019, 10:370 Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов
13.06.2019, 10:360 В Пушкиногорском районе автомобиль врезался в отбойник 13.06.2019, 10:350 Умерла актриса из «Секса в большом городе» 13.06.2019, 10:300 В Пскове машина сбила ребенка на велосипеде 13.06.2019, 10:210 В Великих Луках состоялось заключительное праздничное мероприятие профсоюзного социального проекта «Дружный двор»
13.06.2019, 10:160 В Госдуме предложили включить детское питание в число социально значимых товаров 13.06.2019, 10:110 С 15 июля в городе Печоры стартует пилотный проект «Волонтеры наследия» 13.06.2019, 10:030 В Красногородске на 5 месяцев исправительных работ осуждена женщина за неуплату алиментов 13.06.2019, 09:580 Чубайс придумал для России новый налог
13.06.2019, 09:530 Минстрой может отложить переход на эскроу-счета на 1 октября 13.06.2019, 09:440 Псковские пенсионеры могут сообщить в Пенсионный фонд о трудоустройстве или увольнении с работы с помощью Личного кабинета 13.06.2019, 09:430 В Псковском районе отпраздновали День России 13.06.2019, 09:350 Первый заместитель прокурора области организует личный прием граждан в Острове
13.06.2019, 09:210 Воскресная школа для детей и взрослых при храме Александра Невского продолжает работу в летний период 13.06.2019, 09:182 Как псковскому бизнесу сэкономить на онлайн-кассах 13.06.2019, 09:020 Руководители двух образовательных учреждений Плюсского района оштрафованы за организацию питания детей 13.06.2019, 09:000 Тарифы на сбор мусора могут вырасти
13.06.2019, 08:500 В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака 13.06.2019, 08:420 Пользователи 5G в России могут столкнуться с проблемами 13.06.2019, 08:350 Как записаться на прием к митрополиту Тихону - ответ на вопрос псковички в проекте «ПЛН-Церковь» 13.06.2019, 08:290 Выпускники сдадут 13 июня ЕГЭ по биологии и информатике
13.06.2019, 08:230 Минобороны введет новые правила поставок по гособоронзаказу 13.06.2019, 08:080 Подписка на индивидуальный пенсионный капитал будет добровольной 13.06.2019, 08:000 Участники Встречи воздухоплавателей в Великих Луках отправились выполнять первый спортивный полет 12.06.2019, 23:355 Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России
12.06.2019, 22:000 Состоялось открытие 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках 12.06.2019, 21:453 Командиру 76-й дивизии Игорю Каплию присвоено звание генерал-майора 12.06.2019, 21:290 Россияне стали меньше брать в долг 12.06.2019, 21:037 Интерактив: Как облегчить дорогу к храму?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.