Спорт

«Супер фитнес» поощряет отличников и хорошистов до 30 июня

Клуб «Супер фитнес» поощряет отличников и хорошистов скидками на абонементы в клуб. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, акция продлится до 30 июня.

Для парней от 13 до 16:

тренажерный зал с 7:00 до 23:00 на месяц всего за 1490 рублей вместо 1690 рублей,

а также: кроссфит, настольный теннис и бокс.

Для девушек от 13 до 16:

тренажерный зал с 7:00 до 23:00 на месяц всего за 1490 рублей вместо 1690 рублей,

а также: растяжка, коррекция фигуры, фитнес и многое другое.



Для парней от 17 до 23:

тренажерный зал с 7:00 до 23:00 на месяц всего за 1590 рублей вместо 1999 рублей,

а также: кроссфит, настольный теннис, бокс.



Для девушек от 17 до 23:

тренажерный зал с 7:00 до 23:00 на месяц всего за 1590 рублей вместо 1999 рублей,

а также: растяжка, коррекция фигуры, фитнес и многое другое.



Чтобы получить скидку, позвоните сразу по телефону 56-60-80 или придите в клуб и назовите кодовое слово «школа» для школьников или «студент» для студентов, и заберите свой абонемент по выгодной цене до 30 июня!

Подробнее читайте также на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».