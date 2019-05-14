Спорт

Первенство Пскова по велоспорту завершится в воскресенье

Второй день первенства Пскова по велоспорту пройдет в воскресенье, 16 июня, в деревне Шевелево Палкинского района. В 11.00 будет дан старт группового заезда.

Открытие первенства состоялось в субботу, 15 июня. В центре Пскова прошла велогонка имени заслуженного мастера спорта, победителя велогонки мира Юрия Захарова.

Участвовать в соревнованиях могли все желающие. В рамках мероприятия прошли детские заезды для детей до 5 лет на дистанции 500 метров, а также заезд детей от 6 лет и старше, взрослых на дистанции 3 километра.

Как сообщили ПЛН в пресс-службе органов местного самоуправления, депутат Псковской городской Думы Сергей Мусиенко поблагодарил присутствовавших на открытии первенства ветеранов велосипедного спорта, мастеров спорта Игоря Попова и Владимира Смирнова за их вклад в популяризацию этого спортивного направления. Особые слова признательности он адресовал заслуженному мастеру спорта, победителю велогонки мира Юрию Захарову за его личный вклад в продвижение велоспорта среди молодежи города Пскова. Участникам соревнований он пожелал успехов, а тем, кто в дальнейшем свяжет свою карьеру с профессиональным занятием велоспортом - брать пример с ветеранов велоспорта и прославлять наш город на всероссийских и международных соревнованиях.

В целях обеспечения безопасности проведения заездов на всех участках маршрута было организовано патрулирование по линии ГИБДД. Велосипедистов сопровождали волонтеры, а в колонне по пути движения следовали машины Скорой медицинской помощи.