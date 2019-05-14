Спорт

«Золотые погоны» и почетные гости выступили на открытии Олимпийского дня в Великих Луках

В Великих Луках в воскресенье, 16 июня, прошел юбилейный Олимпийский день. Спортивный праздник собрал прославленных спортсменов, творческие коллективы и множество гостей. Как сообщает официальный портал государственных органов Псковской области, торжественное открытие состоялось на главной сцене праздника.

На церемонии выступил коллектив мажореток «Золотые погоны», почетные гости пожелали участникам соревнований интересной и бескомпромиссной борьбы.

«Олимпийское движение традиционно является мощным объединяющим началом. Оно охватывает миллионы людей, которые заинтересованы в развитии спорта и равняются на чемпионов. Псковичи по праву гордятся своими земляками, которые в разные годы поднимались на высшие ступени пьедестала почета Олимпийских игр. В 2020 году Олимпийские игры состоятся в Токио, на участие в них претендуют и псковские спортсмены. Уверена, что искренняя поддержка земляков поможет им пройти конкурсный отбор и пополнить копилку наград олимпийской сборной России», — отметила организатор праздника, бронзовый призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта СССР Светлана Степанова.

Гости массового мероприятия увидели показательные выступления воспитанников клуба спортивных единоборств «Отечество» и клуба «Маргелов». Ребята показали собравшимся разные техники борьбы. После торжественного открытия участники праздника разошлись по 10 спортивным площадкам, где начались соревнования по пляжному волейболу, шахматам, воркауту, мини-футболу, легкой атлетике, городошному спорту, стрельбе из блочного лука. На каждой площадке присутствуют судьи, отвечающие за честность борьбы.

Напомним, Олимпийский день в Псковской области проходит в десятый раз, а на всероссийском уровне — тридцатый. Заявка Псковской области стала одной из пятнадцати лучших по стране, в результате чего получила грант на проведение праздника от Олимпийского комитета России. Кроме спортивной составляющей, организаторы уделили внимание и культурной программе: на концерте выступят коллективы Delight Effect и AILVI. Почетными гостями праздника стали двукратный призер Олимпиады-1980 по академической гребле Нина Черемисина, заслуженные мастера спорта СССР Мария Фадеева, Марина Студнева, великолукский боец ММА, бронзовый призер чемпионата России по смешанным боевым единоборствам Руслан Шамилов и заслуженный тренер РФ, мастер спорта международного класса по велоспорту Александр Филиппов.