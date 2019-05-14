Спорт

Псковские спортсмены приняли участие в соревнованиях по тяжелой атлетике в Эстонии

14-16 июня юношеская сборная Пскова приняли участие в XVII международном юношеском турнире по тяжелой атлетике в Эстонии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации легкой атлетики, в соревнованиях приняли участие спортсмены из Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Белоруссии и России.

Соревнования проводились в абсолютном зачете среди возрастных групп U-11, U-13, U-15 , U-17, U-19. Псков представляли спортсмены из спортивной школы «Надежда».

Лучшим результатом стало выступление Комила Мирзоева в возрастной категории U-11. Комил Мирзоев занял 4 место из 18 участников, в возрастной категории U-13 Алексей Козлов занял 9 место, Илья Викторов - 11 место и Кирилл Стыров - 15 место .