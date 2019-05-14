Спорт

Определены победители первенства Пскова по велоспорту

Подведены итоги открытого первенства города Пскова по велосипедному спорту, посвященного Дню России, на призы победителя велогонки мира Юрия Захарова, которое прошло 15-16 июня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре спортивной подготовки, в соревнованиях приняли участие спортсмены и любители велоспорта из городов: Псков, Великие Луки, Печоры, Остров, Пыталово, Порхов, Москва, Санкт-Петербург, Кингисепп. На старт вышел и сам Юрий Захаров.

Впервые были проведены любительские заезды и для детей младше 5 лет. Юные спортсмены должны были преодолеть дистанцию 500 метров на беговелах, самокатах, детских велосипедах. Дети 6+ и взрослые приняли участие в любительском заезде на 3000 метров на любых типах велосипедов по улицам города.

На финише всех детей ждали сладкие подарки и яркие воздушные шары.

Также на отдельных площадках прошли конкурсы для любителей велоспорта и экстремалов, а также игры для детей с задорными аниматорами.

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I день, 15 июня – кольцевая гонка на 9,3, 15,5, 31 км по маршруту Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, ул. Свердлова, ул. Воровского, ул. Карла Маркса, ул. Ленина.

Призовые места распределились следующим образом:

Девочки 12 лет и моложе (2007 г.р. и моложе) - 3 круга - 9,3 км 1 место Веселова Екатерина МБУДО ДЮСШ №3 2 место Слесарева Анастасия МБУДО ДЮСШ №3 3 место Ерошевская Кира МБУДО ДЮСШ №3 Мальчики 12 лет и моложе (2007 г.р. и моложе) - 3 круга –9,3 км 1 место Продченко Павел ДЮСШ «Надежда» 2 место Азиза Али ГБУ ДО ПО «ЦСП» 3 место Поснов Степан ГБУ ДО ПО «ЦСП» Девочки 13-14 лет (2005-2006 г.р.) - 5 кругов – 15,5 км 1 место Астахова Полина ГБУ ДО ПО «ЦСП» 2 место Журавлева Екатерина МБУДО ДЮСШ №3 3 место Козлова Карина ГБУ ДО ПО «ЦСП» Мальчики 13-14 лет (2005-2006 г.р.) - 5 кругов – 15,5 км 1 место Павлов Алексей ГБУ ДО ПО «ЦСП» 2 место Лохматов Иван ГБУ ДО ПО «ЦСП» 3 место Китаев Андрей ДЮСШ «Надежда» Девушки 15-16 лет (2003-2004 г.р.) - 5 кругов – 15,5 км 1 место Белогрудова Виктория МБУДО ДЮСШ №3 Юноши (2003-2004 г.р.) - 10 кругов – 31 км 1 место Рассказов Даниил ГБУ ДО ПО «ЦСП» 2 место Горский Максим ГБУ ДО ПО «ЦСП» 3 место Кальван Владлен ГБУ ДО ПО «ЦСП» Юниорки 17-18 лет (2001-2002 г.р.) - 5 кругов – 15,5 км 1 место Степанова Виктория ГБУ ДО ПО «ЦСП» 2 место Кухарева Александра ГБУ ДО ПО «ЦСП» Юниоры 17-18 лет (2001 - 2002 г.р.) - 10 кругов – 31 км 1 место Романов Никита ГБУ ДО ПО «ЦСП» Женщины 19-34 лет (1985-2000 г.р ) - 5 кругов – 15,5 км 1 место Карпенко Наталья Псков 2 место Васильева Мария Псков Мужчины 19-34 лет (1985-2000 г.р ) - 10 кругов – 31 км 1 место Крюков Александр Desperados, Москва 2 место Жемчугов Владислав Псков 3 место Прохоренко Михаил ГЭС Порхов Ветераны, мужчины 35-49 лет (1970-1984 г.р.) - 10 кругов – 31 км 1 место Сидоров Андрей Псков 2 место Иванов Юрий Псков, Velo+ 3 место Цалемчук Эдуард СПб. Ветераны, мужчины 1969 г.р. и старше (50 лет и старше) - 10 кругов – 31 км 1 место Федоров Евгений "Лидер", Кингисепп 2 место Барабаш Алексей Псков 3 место Дембовский Юрий Tosno XO Students

II день, 16 июня – групповая гонка 10, 30, 60 км по маршруту: д.Шевелево, Палкинский район - Старый Изборск - д.Шевелево, Палкинский район.

Призовые места распределились следующим образом: