Определены победители первенства Пскова по велоспорту

Подведены итоги открытого первенства города Пскова по велосипедному спорту, посвященного Дню России, на призы победителя велогонки мира Юрия Захарова, которое прошло 15-16 июня.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре спортивной подготовки, в соревнованиях приняли участие спортсмены и любители велоспорта из городов: Псков, Великие Луки, Печоры, Остров, Пыталово, Порхов, Москва, Санкт-Петербург, Кингисепп. На старт вышел и сам Юрий Захаров.
Впервые были проведены любительские заезды и для детей младше 5 лет. Юные спортсмены должны были преодолеть дистанцию 500 метров на беговелах, самокатах, детских велосипедах. Дети 6+ и взрослые приняли участие в любительском заезде на 3000 метров на любых типах велосипедов по улицам города.
На финише всех детей ждали сладкие подарки и яркие воздушные шары.
Также на отдельных площадках прошли конкурсы для любителей велоспорта и экстремалов, а также игры для детей с задорными аниматорами.
I день, 15 июня – кольцевая гонка на 9,3, 15,5, 31 км по маршруту Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, ул. Свердлова, ул. Воровского, ул. Карла Маркса, ул. Ленина.
Призовые места распределились следующим образом:
|
Девочки 12 лет и моложе (2007 г.р. и моложе) - 3 круга - 9,3 км
|
|
1 место
|
Веселова Екатерина
|
МБУДО ДЮСШ №3
|
|
|
|
2 место
|
Слесарева Анастасия
|
МБУДО ДЮСШ №3
|
|
|
|
3 место
|
Ерошевская Кира
|
МБУДО ДЮСШ №3
|
|
|
|
Мальчики 12 лет и моложе (2007 г.р. и моложе) - 3 круга –9,3 км
|
|
1 место
|
Продченко Павел
|
ДЮСШ «Надежда»
|
|
|
|
2 место
|
Азиза Али
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
|
3 место
|
Поснов Степан
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
|
Девочки 13-14 лет (2005-2006 г.р.) - 5 кругов – 15,5 км
|
|
1 место
|
Астахова Полина
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
|
2 место
|
Журавлева Екатерина
|
МБУДО ДЮСШ №3
|
|
|
|
3 место
|
Козлова Карина
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
|
Мальчики 13-14 лет (2005-2006 г.р.) - 5 кругов – 15,5 км
|
|
1 место
|
Павлов Алексей
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
|
2 место
|
Лохматов Иван
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
|
3 место
|
Китаев Андрей
|
ДЮСШ «Надежда»
|
|
|
|
Девушки 15-16 лет (2003-2004 г.р.) - 5 кругов – 15,5 км
|
|
1 место
|
Белогрудова Виктория
|
МБУДО ДЮСШ №3
|
|
|
|
Юноши (2003-2004 г.р.) - 10 кругов – 31 км
|
|
1 место
|
Рассказов Даниил
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
|
2 место
|
Горский Максим
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
|
3 место
|
Кальван Владлен
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
|
Юниорки 17-18 лет (2001-2002 г.р.) - 5 кругов – 15,5 км
|
|
1 место
|
Степанова Виктория
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
|
2 место
|
Кухарева Александра
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
|
Юниоры 17-18 лет (2001 - 2002 г.р.) - 10 кругов – 31 км
|
|
1 место
|
Романов Никита
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
|
Женщины 19-34 лет (1985-2000 г.р ) - 5 кругов – 15,5 км
|
|
1 место
|
Карпенко Наталья
|
Псков
|
|
|
|
2 место
|
Васильева Мария
|
Псков
|
|
|
|
Мужчины 19-34 лет (1985-2000 г.р ) - 10 кругов – 31 км
|
|
1 место
|
Крюков Александр
|
Desperados, Москва
|
|
|
|
2 место
|
Жемчугов Владислав
|
Псков
|
|
|
|
3 место
|
Прохоренко Михаил
|
ГЭС Порхов
|
|
|
|
Ветераны, мужчины 35-49 лет (1970-1984 г.р.) - 10 кругов – 31 км
|
|
1 место
|
Сидоров Андрей
|
Псков
|
|
|
|
2 место
|
Иванов Юрий
|
Псков, Velo+
|
|
|
|
3 место
|
Цалемчук Эдуард
|
СПб.
|
|
|
|
Ветераны, мужчины 1969 г.р. и старше (50 лет и старше) - 10 кругов – 31 км
|
|
1 место
|
Федоров Евгений
|
"Лидер", Кингисепп
|
|
|
|
2 место
|
Барабаш Алексей
|
Псков
|
|
|
|
3 место
|
Дембовский Юрий
|
Tosno XO Students
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II день, 16 июня – групповая гонка 10, 30, 60 км по маршруту: д.Шевелево, Палкинский район - Старый Изборск - д.Шевелево, Палкинский район.
Призовые места распределились следующим образом:
|
Девочки 12 лет и моложе (2007 г.р. и моложе) - 10 км
|
1 место
|
Веселова Екатерина
|
МБУДО ДЮСШ №3
|
|
|
2 место
|
Слесарева Анастасия
|
МБУДО ДЮСШ №3
|
|
|
3 место
|
Ерошевская Кира
|
МБУДО ДЮСШ №3
|
|
|
Мальчики 12 лет и моложе (2007 г.р. и моложе) - 10 км
|
1 место
|
Продченко Павел
|
ДЮСШ «Надежда»
|
|
|
2 место
|
Поснов Степан
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
3 место
|
Николаев Артем
|
МБУДО ДЮСШ №3
|
|
|
Девочки 13-14 лет (2005-2006 г.р.) - 30 км
|
1 место
|
Астахова Полина
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
2 место
|
Козлова Карина
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
3 место
|
Журавлева Екатерина
|
МБУДО ДЮСШ №3
|
|
|
Мальчики 13-14 лет (2005-2006 г.р.) - 30 км
|
1 место
|
Никонов Александр
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
2 место
|
Павлов Алексей
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
3 место
|
Лохматов Иван
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
Девушки 15-16 лет (2003-2004 г.р.) - 30 км
|
1 место
|
Белогрудова Виктория
|
МБУДО ДЮСШ №3
|
|
|
Юноши (2003-2004 г.р.) - 60 км
|
1 место
|
Гусихин Станислав
|
ДЮСШ «Надежда»
|
|
|
2 место
|
Горский Максим
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
3 место
|
Гавряшин Иван
|
МБУДО ДЮСШ №3
|
|
|
Юниорки 17-18 лет (2001-2002 г.р.) - 30 км
|
1 место
|
Кухарева Александра
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
2 место
|
Степанова Виктория
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
Юниоры 17-18 лет (2000 - 2001 г.р.) - 60 км
|
1 место
|
Романов Никита
|
ГБУ ДО ПО «ЦСП»
|
|
|
Женщины 19-34 лет (1985-2000г.р ) - 60 км
|
1 место
|
Карпенко Наталья
|
Псков
|
|
|
Мужчины 19-34 лет (1985-2000г.р ) - 60 км
|
1 место
|
Беляев Дмитрий
|
Иваново
|
|
|
2 место
|
Крюков Александр
|
Desperados, Москва
|
|
|
3 место
|
Жемчугов Владислав
|
Псков
|
|
|
Ветераны, мужчины 35-49 лет (1970-1984 г.р.) - 60 км
|
1 место
|
Цалемчук Эдуард
|
СПб.
|
|
|
2 место
|
Иванов Юрий
|
Псков, Velo+
|
|
|
3 место
|
Сидоров Андрей
|
Псков
|
|
|
Ветераны, мужчины 1969 г.р. и старше (50 лет и старше) - 60 км
|
1 место
|
Федоров Евгений
|
«Лидер», Кингисепп
|
|
|
2 место
|
Барабаш Алексей
|
Псков
|
|
|
3 место
|
Дембовский Юрий
|
Tosno XO Students
|
|