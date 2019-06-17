Спорт

Стартовало первенство Псковской области по футболу

В минувшие выходные состоялись матчи 1-го тура первенства Псковской области по футболу среди команд Первой лиги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации футбола.

Действующий победитель турнира - пыталовский «Старт» - стартовал с победы в Тямше над «Факелом» - 3:1. Обладатель бронзы прошлого сезона «ГиперСтрой60» одолел порховскую «Шелонь» 4:3. Серебряный призер «Себеж», волею календаря, 1-й тур пропускал.

В других матчах «Новоржев» в гостях победил «Опочку» - 3:2, бежаницкий «Штурм» в Новосокольниках разгромил местный «Сокол» - 4:1, гдовская «Чайка» на своем поле взяла верх над «Легионом» из Дедовичей – 3:2, «Стрела» из Локни уступила в гостях «Невелю» - 2:4, дновский «Локомотив» на своём поле потерпел поражение от команды «Остров-670» - 2:3.

Матчи 2-го тура состоятся 22-23 июня:

22 июня в 12:00. «Сокол» Новосокольники – «Себеж»

22 июня в 13:00. «Стрела» Локня – «Штурм» Бежаницы

22 июня в 14:00. «Шелонь» Порхов – «Чайка» Гдов

22 июня в 14:00. «Легион» Дедовичи – «Локомотив» Дно

23 июня в 14:00. «Невель» – «Новоржев»

23 июня в 16:00. «Старт» Пыталово – «Остров-670» Остров

23 июня в 16:00. «Факел» Псковский район – «ГиперСтрой60» Псков