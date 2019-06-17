Спорт

В Пскове прошло открытие международного шахматного фестиваля

В Пскове торжественно открыли Международный шахматный фестиваль «Псков-2019». Фестиваль вошел в программу празднования 220-летия со дня рождения выдающегося шахматиста, первого шахматного мастера России, уроженца села Бисерево Опочецкого уезда Псковской губернии Александра Дмитриевича Петрова.

Открытие впервые прошло в актовом зале Псковского агротехнического колледжа, куда в этом году «переехали» 5 из 6 турниров по классическим и быстрым шахматам, а также блицу. Только в завершающих Фестиваль трех турнирах с классическим контролем времени участвует более 150 шахматистов, а всего по подчетам организаторов в 6 турнирах выступило почти 250 спортсменов, причем 80% это юные шахматисты. Перед участниками и гостями Фестиваля выступили с творческими номерами ведущие студенты и преподаватели Агротехнического колледжа, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации шахмат Псковской области.

Поздравить участников Фестиваля пришли Президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов и Руководитель аппарата администрации Псковской области, курирующим сферу спорта, Сергей Дмитриев.

В своем выступлении Сергей Дмитриев от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравил всех участников международного Фестиваля, а также родителей, бабушек и дедушек, которые сопровождают юных шахматистов, с открытием увлекательного и интересного шахматного состязания и пожелал всем успехов и удачи.

В завершении своего выступления Сергей Дмитриев вручил 12-ти летнему юному шахматисту Пскова Алексею Захарову - участнику турнира этапа Кубка СЗФО- документы о присвоении и нагрудный знак первого спортивного разряда по виду спорта «шахматы».

Дмитрий Шахов и Сергей Дмитриев пообщались с организаторами и участниками соревнований, осмотрели условия в которых проводятся соревнования, а также стенды с экспозицией Музея шахмат, развернутую в холле Псковского агротехнического колледжа.