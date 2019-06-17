Спорт

Чемпионат Псковской области по велоспорту в дисциплине кросс-кантри пройдет в Изборско-Мальской долине

В Печорском районе с 21 по 23 июня пройдет традиционный Мальской велофестиваль. Организаторы ожидают больше 300 участников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фестиваль включает в себя три вида соревнований. В субботу, 22 июня, взрослые в рамках чемпионата Псковской области по велоспорту смогут преодолеть три дистанции в дисциплине кросс-кантри вокруг Изборско-Мальской долины на свой выбор: 21 километр с живописными видами, 36 километров с интересными подъемами и спусками, либо 56 километров, в состав которых входит дорога общего пользования.

«Для составления трасс были выбраны самые лучшие участки окрестностей. Участникам придется преодолеть и грунтовые дороги, и заболоченную местность, есть места со старой брусчаткой», - отметили организаторы соревнований.

Состязания входят в официальный календарь федерации велоспорта Псковской области, поэтому по их итогам участники могут претендовать на спортивное звание «Кандидат в мастера спорта».

Детские соревнования по кросс-кантри в рамках регионального чемпионата по велоспорту пройдут на трассе длиной в 6 километров. Ребята 2002 года рождения и младше стартуют вместе со взрослыми из Изборска, после чего направятся напрямую на базу отдыха «Мальская долина». Трасса для юных спортсменов будет отмечена конусами.

«Массовый старт велосипедистов привлекает внимание туристов, которые находятся в Изборске. В прошлом году многие собрались посмотреть на это зрелище», - рассказали организаторы велофестиваля.

В воскресенье, 23 июня, гостей «Мальской долины» ждет самый зрелищный вид соревнований велофестиваля: маунтинбайк даунхил «Trialrace 17». Организаторы устроили на холмах три трассы с перепадом высоты в 70 метров. Участники должны пройти каждую из них на время, после чего результаты суммируются и определяются победители.

Лучших ждут грамоты, медали и кубки. Юным участникам соревнований вручат сертификаты на посещение веревочного парка в «Мальской долине».

Регистрация на соревнования продолжается. Записаться на старт можно будет и непосредственно в день гонки. Особое внимание уделено безопасности спортсменов. Каждый обязан иметь при себе шлем, закрывающий шею. Остальные элементы защиты тела участники надевают по своему желанию.