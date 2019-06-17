Жителей Псковской области приглашают на Международный день йоги

«Гонки по вертикали»: «Дорожный излом»-2, маски-шоу и псковская собеседница Путина

Ситуация с возгораниями в частных домах Псковского района остается напряженной

Житель Куньи получил условный срок за кражу 5000 рублей с чужой банковской карты

Погрузчик не пропустил «Фольксваген» в Псковском районе

В Великих Луках запретят продажу алкоголя на время школьных выпускных

Псков вошел в число городов с самыми дешевыми авиабилетами на лето

На базе ПсковГУ могут создать аналитический центр по развитию техпредпринимательства в России

21 июня в Великих Луках будет изменено расписание автобусов