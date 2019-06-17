Жителей Псковской области приглашают на Международный день йоги

20 июня в СРП «Простория» в Пскове пройдет торжественное открытие Международного дня йоги с участием третьего секретаря посольства Индии, г-на Ришабха Део.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, мастер-класс для участников мероприятия проведет преподаватель йоги Культурного центра имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии в Москве г-жа Савита Хариш.
Присоединиться к празднику йоги приглашают всех желающих. Начало торжественного открытия Международного дня йоги в 19.00.
Вход свободный.