Спорт

«Псков-747» 29 июня сыграет матч в рамках Ганзейских дней

Определены соперники «Псков-747» в рамках подготовки к сезону-2019/20. В субботу, 29 июня, сине-белые на домашней арене сыграют с «Луки-Энергия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации футбола, матч с великолучанами состоится в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня.

В среду, 3 июля, соперником «Псков-747» станет «Ленинградец». Встреча состоится на стадионе «Рощино-Арена» (Выборгский район, Ленинградская область).

Команда выходит из краткосрочного отпуска 20 июня. Напомним, футболисты «Псков-747» находились в отпуске с 3 июня.