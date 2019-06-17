Спорт

Сборная России завоевала 18 наград в первый медальный день на Европейских играх в Минске

Сборная России уверенно лидирует в общем зачете Европейских игр после первого медального дня соревнований в Минске, сообщает «МатчТВ».

В субботу россияне завоевали 18 наград — девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые. Медали высшей пробы взяли: Кирилл Старцев и Виктория Аксенова (дуэты, спортивная акробатика), Елена Бондарева, Татьяна Казенюк, Екатерина Оноприенко и Андрей Перепелюк (самбо), Дарья Межецкая (дзюдо), Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина, Юлия Каримова и Сергей Каменский (дуэты, пулевая стрельба), а также Дина Аверина (художественная гимнастика).

Серебро в этот соревновательный день добыли: Анастасия Галашина и Владимир Масленников (дуэты, пулевая стрельба), Аксенова и Старцев (дуэты, спортивная акробатика), Ирина Долгова и Наталья Кузютина (дзюдо), а также самбист Саян Хертек.

Бронзовыми призерами Европейских игр стали: Галина Амбарцумян, Анна Балашова, Никита Клецков и Альсим Черноскулов (все — самбо).

Второе место в зачете занимает команда Белоруссии (4-2-8), тройку лучших замыкает сборная Грузии (3-3-4).

Европейские игры продлятся до 30 июня.