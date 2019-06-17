Спорт

Сотрудник СУ СК РФ по Псковской области принял участие в спортивном ориентировании на байдарках

22-23 июня на берегу дельты реки Великой под Псковом прошли открытые соревнования по спортивному ориентированию на байдарках «Кубок реки Великой 2019». В нем зарегистрировались 46 команд из Псковской области, а также гости из Москвы и Санкт-Петербурга.

В спортивном мероприятии в составе одного из экипажей в классе «профессионалы» участвовал старший помощник руководителя следственного управления СК России по Псковской области Антон Доброхотов. Успешно финишировав в водном рогейне, преодолев на байдарке 27 км среди групп островов, а также сложные растительные препятствия при подходах к контрольным пунктам, достойно выступив в ночном ориентировании (спринт) и гонке на скорость с общего старта по живописным протокам между островами, экипаж в составе сотрудника управления показал 6 результат. Общая протяженность пройденного маршрута составила почти 50 км, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственного управления.

Спортивное мероприятие проходило при палящем солнце, сильном ветре и отличном настроении участников соревнования.

Обладателями «Кубка реки Великой 2019» стали чемпионы России этого года по водному рогейну.