Спорт

В Пскове завершился международный шахматный фестиваль

В Пскове в актовом зале Псковского Агротехнического колледжа прошло торжественное закрытие XVI Международного шахматного фестиваля «Псков-2019» и награждение победителей и призеров соревнований. В шести турнирах XVI Международного шахматного фестиваля «Псков-2019», приняли участие 249 спортсменов, 78% из которых юные шахматисты, представляющие федерации шахмат России, Литвы и Украины, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации шахмат Псковской области.

Перед началом мероприятия все участники фестиваля по предложению президента областной Федерации шахмат Дмитрия Шахова, в день 78-ой годовщины начала Великой Отечественной войны, минутой молчания почтили память погибших мирных жителей нашей страны и воинов Красной Армии, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. «Мы должны всегда помнить и быть благодарны этим настоящим героям нашей страны, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны и самоотверженно трудился в тылу, кто отдал самое драгоценное — свою жизнь – за наше право родиться и жить в независимой и великой стране России», — сказал Дмитрий Шахов.

Приветствие в адрес участников фестиваля направил губернатор области Михаил Ведерников, в котором он поздравил победителей и призеров с высокими и заслуженными результатами. В своем послании глава региона отметил, что фестиваль прошел на родине «Русской партии» и ее автора – первого русского шахматного мастера Александра Петрова, 220-летний юбилей которого празднуется в этом году.

Михаил Ведерников отметил, что такой напряженный ритм фестиваля — это серьезный вызов для всех, кто прошел его от начала и до конца, это хороший знак, что есть все шансы стать профессиональными спортсменами и выйти на совершенно новый уровень в своей спортивной карьере. В заключении губернатор области пожелал всем спортсменам-шахматистам больших успехов в дальнейшем совершенствовании своих знаний шахматной теории и практики.

Заместитель губернатора области Николай Цветков, передав поздравления и наилучшие пожелания от главы региона и администрации области вместе с президентом Федерации шахмат Псковской области Дмитрием Шаховым вручили 36 победителям, призерам и лауреатам специальных призов трех турниров по классическим шахматам заслуженные награды.

Организаторами Фестиваля выступили областная Федерация шахмат и комитет по спорту области. Соревнования прошли при поддержке администрации области, Псковского областного Собрания депутатов и Ассоциации федераций шахмат СЗФО.