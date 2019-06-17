Спорт

Названы имена победителей IX Мальского велофестиваля

В Печорском районе завершился IX Мальской велофестиваль. Мероприятие проходило в течение трех дней – с 21 по 23 июня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном Центре спортивной подготовки, первый гоночный день начался стартом у самых маленьких велосипедистов - на специально размеченной дистанции с небольшим рельефом. «Детям дистанция очень понравилось, как и то, что первое место дали всем участникам до 7 лет, наградив их медалями, грамотами и сертификатами в веревочный парк «Мальская долина», - отметили в центре.

В субботу, 22 июня, стартовала группа велосипедистов из Изборска: младшим предстояло преодолеть дистанцию 6 км, а остальные категории ехали 21, 36 или 56 километров на свой выбор.

Среди девочек первой с 6 км справилась раньше соперниц Чернова Елена, а среди мальчиков - Комаров Илья.

На дистанции 21 км первым оказался Рыбка Сергей, его супруга Захарова Ольга набрав лишние 8 километров, заняла первое место в категории «женщины 36 км». Среди мужчин на той-же дистанции в этом году победителем стал Степанов Константин.

Дистанцию полного марафона преодолели самые сильные спортсмены. Лучшие позиции в своих возрастных категориях заняли Великанов Константин ГЭС Порхов, Сидоров Андрей Псков. Абсолютно лучший результат гонки показал пскович Алексеев Руслан, преодолев 56 км 2:43:21.

Полный протокол гонки Кросс-кантри веломарафон доступен по ссылке.

В этот же день на специально подготовленных тропах с трамплинами со склонов Мальской долины состязались экстремалы. Самый быстрый велоспортсмен в дисциплине «скоростной спуск» был выявлен уже в воскресенье на индивидуальных заездах по трем сложным трассам с применением электронного хронометража.

Лучшими в своих категориях стали: Салищева Светлана - XSpirit Псков, Чирков Павел - Псков, Родин Денис - Санкт-Петербург, Алексеев Егор - Псков, а в абсолютные лидеры вырвался пскович Смирнов Сергей из команды XSpirit.

Добавим, что работы по подготовке 56-километровой дистанции проводились силами персонала ПАО «Мальская долина» во главе с директором Владимиром Селиверстовым. Трассы скоростного спуска подготовлены силами спортсменов велолюбителей Пскова.

Основные согласования с комитетами, федерациями, полицейскими и медучреждениями произведены силами работников комитета по спорту Псковской области.