В выходные стартует чемпионат Псковской области по футболу

В ближайшие выходные возьмет старт очередной чемпионат Псковской области по футболу среди команд Высшей лиги. За титул чемпиона поборются семь команд, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы турнира.
Календарь матчей первого тура:
«ВДВ-Купол-ПЭМЗ» Псков –«Искра-Псковгражданпроект» Псков
29 июня в 11.00. Стадион ПДО
«Автофаворит» Псков –«Автомобилист» Сланцы
30 июня в 12:00. Печоры
«Псков-747-М» Псков – «Экспресс» Великие Луки
30 июня в 16:00. Стадион СК «747»
* тур пропускает «Автофаворит» Печоры.