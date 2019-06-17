Спорт

90 спортсменов приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и гонкам на байдарках в Пскове

Соревнования по спортивному ориентированию и на байдарках на Кубок реки Великой состоялись в Пскове на минувших выходных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, центр соревнований был расположен в дельте реки Великой, недалеко от деревни Муровицы Псковского района, на малой акватории одной из близлежащих к старту групп островов.

Соперничество развернулось в четырех категориях : профессионалы, любители , соло(спортсмены одиночки мужчины и женщины). Соревнования проводились в три этапа: ориентирование по выбору, ночной спринт и гонка на скорость.

«Невообразимая атмосфера противостояний: борьба за первенство , борьба со стихией, к экстремальным условиям прохождения соревнований добавился еще и шквалистый ветер, и конечно, борьба с собой, история преодоления каждого, отдельно взятого участника, храбрости набрались 90 смельчаков , которые несмотря ни на что стремились к поставленной цели», - рассказал один из организаторов соревнований Егор Иванов.

Участниками соревнований стали экипажи из Пскова, Великих Лук, Санкт-Петербурга и Москвы.

В группе «Профессионалы» общую победу одержала команда SN в лице Александра Павлова и Натальи Орловой. У «Любителей» на первое место поднялась команда «Ника» в составе Андрея и Алины Марченковых. В категории «Соло» у мужчин на верхней ступени оказались Никита Невенчанный, а у женщин Людмила Степанова.

«По мнению участников, соревнования принесли море восторженных эмоций, заряд позитива и уверенности в себе», - рассказал Егор Иванов.

Организаторами мероприятия выступили «Псковский клуб туристов» в лице главного судьи соревнований Николая Иванова при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и управления городского хозяйства.