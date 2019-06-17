Спорт

29 июня «Псков-747» сыграет с «Луки-Энергией»

В субботу 29 июня в Пскове пройдет благотворительный футбольный матч, приуроченный к XXXIX Международным Ганзейским дням. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола, «Псков-747» на своем поле сыграет с великолукской «Луки-Энергией». Обе команды представляют наш регион в Олимп-Первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ.

Матч начнется в 15:00 на искусственном поле спортивного комплекса «747». Билет на игру будет стоить 150 рублей.

Все вырученные деньги с билетов пойдут в региональный фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги» на сертификаты и подарки новорожденным.