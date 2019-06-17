Спорт

Брейк-данс станет олимпийским видом спорта

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) одобрила включение брейк-данса в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. Также в Лозанне были предварительно включены в программу Игр-2024 серфинг, скалолазание и скейтбординг, которые войдут в программу Олимпиады-2020, передает ТАСС.

Брейк-данс дебютировал в качестве олимпийского вида спорта на юношеских Играх 2018 года, первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев.

Предложение включить четыре вида спорта в олимпийскую программу Игр в Париже было поддержано членами МОК единогласно. В брейк-дансе 16 мужчин и 16 женщин должны разыграть два комплекта наград.

Впервые в истории олимпийского движения медали в скалолазании, скейтбординге и серфинге будут разыграны в следующем году на Играх в Токио. Окончательное решение по включению четырех видов спорта в программу Игр-2024, а также по квотам спортсменов будет принято исполкомом МОК в декабре 2020 года.

«Очень приятно, что тот вид, в котором мы выиграли первую золотую медаль юношеской Олимпиады, брейк-данс, будет представлен на летних Играх во Франции», - заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, передает «Российская газета».

На вопрос, можно ли вообще считать брейк-данс спортом, глава ОКР ответил так: "Брейк-данс является спортом, это мое личное мнение. В нем присутствует физическая активность, которая может быть даже выше, чем в некоторых классических олимпийских видах. Он интересен молодежи, собирает публику. На юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе на этом мероприятии трибуны были заполнены. Это интересно, востребовано, тем более в городской среде, в которой будут происходить Игры в Париже».