Спорт

Всемирное антидопинговое агентство может открыть более 100 дел против российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предполагает возбудить более 100 дел в отношении российских спортсменов. Группа по разведке и расследованиям WADA в ближайшее время передаст пакет доказательств различным антидопинговым организациям, сообщают в среду, 26 июня, российские СМИ.

«Мы надеемся, что это приведет к открытию более 100 дел по итогам первой волны проверки»,— заявил президент организации Крейг Риди на сессии Международного олимпийского комитета (цитата по ТАСС).

Как отмечает «Коммерсант», ранее WADA получило более 2 тыс. допинг-проб московской лаборатории. Они были разделены на образцы А и В и содержались в 4524 бутылках для сборов.

В 2015 году исполком WADA дисквалифицировал РУСАДА. Спустя три года, в сентябре 2018-го, WADA решило восстановить агентство в правах. Условием стало предоставление доступа к данным о допинг-пробах до конца 2018 года.