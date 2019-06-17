В Великих Луках состоялся турнир по стритболу среди команд организаций

В Великих Луках прошел турнир по стритболу, в котором участвовали команды от предприятий и организаций муниципалитета, в зачет Спартакиады. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соревнование прошло 26 июня.
В мероприятии участвовало 5 команд. На предварительном этапе каждая команда играла со всеми своими соперниками по турниру. После игр группового этапа прошли решающие матчи, в которых были выявлены победитель и призеры соревнований. По результатам сыгранных встреч команды заняли следующие места:
1-е место - «Транснефть»;
2-е место - «ВОМЗ»;
3-е место - «ЗЭТО»;
Победитель и призеры состязаний были награждены кубками и грамотами. Соревнования проходили на ФОКОТе, острова Дятлинка.
В этом году, лучшие команды были отмечены ценными призами от Союза машиностроителей России (Псковского регионального отделения организации), а также от Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы».
В Великих Луках прошел турнир по стритболу, в котором участвовали команды от предприятий и организаций муниципалитета, в зачет Спартакиады. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соревнование прошло 26 июня.
В мероприятии участвовало 5 команд. На предварительном этапе каждая команда играла со всеми своими соперниками по турниру. После игр группового этапа прошли решающие матчи, в которых были выявлены победитель и призеры соревнований. По результатам сыгранных встреч команды заняли следующие места:
1-е место - «Транснефть»;
2-е место - «ВОМЗ»;
3-е место - «ЗЭТО».
Победитель и призеры состязаний были награждены кубками и грамотами. Соревнования проходили на ФОКОТе, острова Дятлинка.
В этом году, лучшие команды были отмечены ценными призами от Союза машиностроителей России (Псковского регионального отделения организации), а также от Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы».