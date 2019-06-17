Спорт

Кубок по волейболу разыграли в Пскове активисты «Единой России» и молодогвардейцы

Товарищеский турнир по волейболу состоялся на городском пляже Пскова. На спортивную площадку вышли команды активистов городского отделения «Единой России» и «Молодой Гвардии». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, соревнование состоялось в День молодежи, 27 июня.

Сильнее оказались участники турнира постарше, но в связи с праздником они уступили кубок дружбы поколений молодым волейболистам. «Игры прошли увлекательно, интересно и с азартом, а победила в итоге дружба, - рассказал исполнительный секретарь Псковского городского отделения Партии Виктор Рязанцев. - Это далеко не первое совместное мероприятие - мы постоянно общаемся с молодым поколением, передаем ему накопленные знания, умения и навыки, способствуем формированию правильных ценностных ориентиров. Ведь важно, чтобы наша молодежь брала в жизни только лучшие примеры».

«День молодежи - это праздник тех людей, на которых мы возлагаем большие надежды. Именно вам вскоре предстоит взять на себя ответственность за настоящее и перспективное будущее города, региона, страны. Не бойтесь препятствий и ошибок, воплощайте хорошие идеи в жизнь и стремитесь к цели!» - обратился к молодым псковичам и. п. секретаря Псковского городского отделения «Единой России» Григорий Стороненков.