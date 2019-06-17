Спорт

Визит Ольги Голодец внес ясность, что стадион «Машиностроитель» будет и дальше жить и развиваться - Александр Коновалов

«Безусловно, визит вице-премьера РФ Ольги Голодец в Псков, ее посещение стадиона «Машиностроитель» внесли определенную ясность, что стадион будет и дальше жить и развиваться», - такое мнение в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове высказал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

«То решение, которое Ольга Юрьевна приняла, и поручение, которое дала министерству спорта - подготовить документы, чтобы регион не получал штраф ввиду того, что в прошлом году денежные средства не были использованы в полном объеме - очень важные. Ведь все санкции всегда негативно сковываются на реализацию проекта, так как из этого проекта пришлось бы те деньги и вычленить», - отметил замглавы администрации. Вторая очередь и необходимость строительства, по его словам, нашли понимание у Ольги Голодец.

«Она увидела это на объекте. Не может такой объект, находящийся в центре города, быть наполовину готовым. Она дала региональной, муниципальной власти, министерству спорта поручение подготовить в кратчайший срок предложение по составу второй очереди по актуализации тех потребностей видов спорта, которые должны в течение ближайшего времени дополнительно появиться на стадионе «Машиностроитель»», - добавил Александр Коновалов. «И на правительственной комиссии по выделению финансовых средств, которая должна пройти в июле, я надеюсь, вторая очередь получит цифру, получит адресность за Псковом», - заключил он.

В состав второй очереди, напомнил Александр Коновалов, входит реконструкция здания детско-юношеской спортивной школы «Гармония», многофункционального спортивного зала, строительство еще одного полномасштабного футбольного газона, плоскостных сооружений для легкой атлетики, в частности, прыжковые ямы и прочие сектора, необходимы для ГТО. Также в рамках второй очереди появятся малые площадки для пляжного волейбола и мини-футбола. «Это то, что есть в проекте и прошло экспертизу. Сейчас, по поручению Ольги Юрьевны, мы еще раз просмотрим проект и, возможно, внесем какие-то коррективы», - заключил Александр Коновалов.