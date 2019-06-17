Спорт

Псковский бегун преодолел свыше 40 километров на международном марафоне в Петербурге

Псковские бегуны пробежали международный марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской школе бега «Pro sport», соревнование состоялось 30 июня. В забеге участвовали спортсмены из Германии, Франции, Великобритании, Канады, США, Греции, Бразилии, Японии, Марокко, Кении и десятков других стран.

«Тысячи марафонцев со всего мира собрались на Дворцовой площади, чтобы преодолеть дистанцию 42,2 километра по всем центральным улицам и набережным Санкт-Петербурга. А менее профессиональные любители бега смогли попробовать свои силы в массовом забеге на 10 километров», - отметили в школе бега.

Так, спортсмен псковского бегового клуба «Pro sport» Сергей Иванов пробежал 42,2 километра за результат 3 часа 29 минут и 40 секунд, а еще два бегуна школы - Григорий Уметов и Александр Ягодка преодолели 10 километров с результатами 47 минут 35 секунд и 58 минут 27 секунд соответственно.

Как уточнили в «Pro sport», трасса марафона проходила по историческому центру Санкт-Петербурга, среди всемирно известных памятников истории и архитектуры, по живописным набережным Невы, Фонтанки, Крестовскому острову и Невскому проспекту.