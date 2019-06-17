Спорт

«Супер фитнес» приглашает начать занятия с тренером бесплатно

Клуб «Супер фитнес» 11 июля приглашает псковичей на День персонального тренинга в тренажерном зале. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, занятия проведут инструкторы Никита Тропин и Екатерина Клименко, начало в 20.00.

«Лето - отличная пора для того, чтобы заняться собой! Давно планируете, но не знаете, с чего начать занятия в зале? Нужна консультация профессионалов? Приходите к нам на День персонального тренинга», - пригласили в фитнес-клубе.

В программе:

- фитнес-тест;

- экспресс-тренировка в мини-группе;

- рекомендации по питанию от тренеров;

- супер-условия для выгодного начала регулярных тренировок в зале для новичков и бывших клиентов клуба.

Участие: 100 рублей (с другом - бесплатно). Запишитесь сразу по телефону 56-60-80 (всего 8 мест).

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».