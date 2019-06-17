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Спорт

В ралли «900 озер» в Опочецком районе поучаствуют 53 экипажа из 12 субъектов РФ

02.07.2019 20:18|ПсковКомментариев: 0

В Опочецком районе Псковской области пройдет ралли «900 озер». В его рамках проведут 9-й этап кубка России и 3-й этап регионального чемпионата «Трофей Александра Невского» в дисциплинах «1400Н», «1600Н», «2000Н», «Абсолютный». Отдельным видом соревнований станет зачет «Наша классика», а также 1-й этап кубка Республики Беларусь по ралли-спринту. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, соревнования пройдут с 4 по 6 июля.

«В мероприятии примут участие 53 экипажа из 12 субъектов Российской Федерации, а также из Белоруссии. Псковскую область на соревнованиях представляют пилот из Великих Лук в дисциплине "2000Н" Владислав Супрун, а также экипаж Анжелики Соломенник в зачете "Наша классика"», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что все 6 спецучастков ралли имеют грунтовое покрытие. Их протяженность составит более 80 километров. Первый располагается недалеко от Красногородска, остальные на территории Опочечкого района.

Еще один спецучасток для слалома на кубок главы Опочецкого района имеет асфальтовое покрытие и длину в 250 метров. Этап соревнований пройдет в райцентре вечером 6 июля.

Теги: #администрация Псковской области #ралли
Источник: Псковская Лента Новостей
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