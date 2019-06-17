Спорт

Псковские росгвардейцы одержали победу в окружных соревнованиях

В Ленинградской области прошли чемпионаты Северо-Западного округа Росгвардии по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковской Росгвардии.

В турнирах приняли участие 18 команд воинских частей и территориальных управлений.

Участникам соревнований по летнему служебному биатлону предстояло на время преодолеть трехкилометровую дистанцию с двумя огневыми рубежами, на контрольной точке произвести по 5 выстрелов из пистолета Макарова с расстояния 25 метров. Победители и призеры определялись по наибольшей сумме очков, набранных за бег и стрельбу, в соответствии с таблицей оценки результатов в служебном биатлоне.

Первое место заняла команда Управления Росгвардии по Псковской области, «серебро» завоевали представители территориального управления из Республики Коми, «бронза» досталась спортсменам из Карелии.

В ходе соревнований по легкоатлетическому кроссу росгвардейцы преодолели 5 километров по пересеченной местности. В упорной борьбе первое и второе места также завоевали команды управлений Росгвардии по Псковской области и Республике Коми соответственно, третье – воинская часть Северо-Западного округа.

Победители и призеры награждены грамотами, медалями и дипломами.