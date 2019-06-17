Спорт

В Порховском районе в июле откроется построенное на средства гранта УЕФА футбольное поле

В деревне Бельское Устье Порховского района появится новое футбольное поле. Торжественное открытие состоится в субботу, 6 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Планируется, что на спортивном объекте будут проводиться не только футбольные матчи, но и тренировки юных футболистов.

Реализация проекта стала возможной благодаря выигранному гранту Фонда УЕФА для детей. Заявка была подана Центром равных возможностей для детей-сирот «Вверх», специалисты которого уже более 10 лет на волонтерской основе занимаются организацией летнего лагеря в Бельско-Устьенском детском доме-интернате для особенных детей.

Обустройство футбольного поля в деревне Бельское Устье - один из 45 реализованных в этом году проектов по поддержке и развитию футбола среди молодежи. Примечательно, что это первый проект из России, получивший поддержку по линии Фонда УЕФА.