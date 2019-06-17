Спорт

К концу года на территории стадиона «Машиностроитель» появится искусственное футбольное поле

«На стадионе "Машиностроитель" достигнуты хорошие темпы работы, в некоторых моментах они будут только усиливаться и ни в коем случае не снижаться», - завил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире программы «Подстрочник» радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Мы будем начинать делать вторую очередь. Это будет полноценный спортивный комплекс, в котором много интересных решений. Например, в трибунах будут спортивные залы для тренировок», - рассказал Сергей Грахов.

Он рассказал, что первая очередь строительства - сам стадион, будет завершена к концу 2019 года. «Будет сделано искусственное поле, без подогрева, как на многих хороших стадионах в России», - заявил Сергей Грахов.