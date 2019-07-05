Спорт

Более 60 велогонщиков приняли участие в первенстве Псковской области

С 6 по 7 июля в Порхове проходило первенство Псковской области по велосипедному спорту, посвященное памяти заслуженного тренера России А.И. Михайлова. В соревнованиях принимали участие более 60 велогонщиков из Великих Лук, Санкт-Петербурга, Порхова и Пскова, сообщает портал sport60.ru.

Вчера, 7 июля, прошла групповая гонка. На дистанции 10,2 км среди девочек в возрастной категории до 12 лет и младше победу одержала Екатерина Веселова, среди мальчиков в возрастной категории 12 лет и младше победу одержал Павел Продченко (ДЮСШ «Надежда»).

На дистанции 17 км среди девушек 2005-2006 годов рождения победу одержала Карина Козлова, второе место завоевала Екатерина Журавлева, а третье место заняла Полина Астахова. На этой же дистанции среди юношей 2005-2006 годов рождения первое место завоевал Алексей Павлов. Среди девушек 2003-2004 годов рождения победу одержала Виктория Белогрудова.

На дистанции 34 км первое место завоевал Федор Коротков, а среди юниоров победителем стал Никита Романов.

Среди юниорок на дистанции 17 км победу одержала Александра Кухарева. Второе место завоевала Виктория Степанова.



На дистанции 34 км среди мужчин 1985-2000 годов рождения победу одержал Юрий Великанов (Порхов). На этой же дистанции среди мужчин 1970-1984 годов рождения первое место занял Алексей Енальский (Санкт-Петербург). Среди мужчин 1969 года рождения и старше победителем стал Иван Михайлов. Второе место завоевал Юрий Захаров. Третьим финишировал Константин Великанов (Порхов).