Спорт

Ралли 900 озер прошло в Псковской области

В минувшую пятницу на центральной площади города Опочка состоялось официальное открытие ралли 900 озер-2019. Помимо возможности увидеть спортивные автомобили и познакомиться со спортсменами зрители могли наблюдать за борьбой экипажей на специальном участке «Кубок главы Опочецкого района». На данном асфальтовом слаломе лучшее время показал экипаж Игоря и Яны Буланцевых - 24.8с, сообщает портал sport60.ru.

На следующий день гонщиков ждало 6 СУ общей протяженностью 82,62 км и переменчивая погода. Но даже ливень не помешал командам показать свое мастерство.

По итогам соревнований 1 место в абсолютном зачете заняли Денис Ростилов (Екатеринбург) и Георгий Трошкин (Москва).